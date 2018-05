Aprovação ao governo sobe em todas as áreas de atuação A aprovação ao governo subiu em todas as áreas pesquisadas no estudo da CNI/Ibope. O primeiro item perguntado foi sobre o combate à fome e à pobreza, onde a aprovação subiu de 60% para 68%, de acordo com a pesquisa CNI/Ibope divulgada hoje. A desaprovação nesse quesito caiu de 36% para 30%. Na área de segurança pública, a aprovação subiu de 38% para 42% e a desaprovação caiu de 59% para 56%.