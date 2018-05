Aprovação a Lula chega a 64% e bate recorde, diz Datafolha A aprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu novo recorde, com 64 por cento dos brasileiros considerando o governo ótimo ou bom, segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira. A aprovação de Lula, que já era a melhor entre todos os presidentes eleitos desde a redemocratização com a eleição de Fernando Collor de Mello (1990-1992), subiu 9 pontos percentuais em relação aos 55 por cento registrados na pesquisa anterior do Datafolha, realizada em março. De acordo com a pesquisa mais recente, realizada entre os dias 8 e 11 de setembro e publicada pelo jornal Folha de S. Paulo nesta sexta-feira, 28 por cento consideraram o governo regular, e 8 por cento ruim ou péssimo -- queda de 3 pontos em relação à pesquisa anterior. Lula foi considerado ótimo ou bom em todas as regiões do país -- 65 por cento no Norte e Centro-Oeste, 75 por cento no Nordeste, 60 por cento no Sul e 57 por cento no Sudeste -- e também entre as diferentes faixas de renda e escolaridade avaliadas. Especificamente no Sudeste, segundo a pesquisa, Lula pela primeira vez obteve apoio da maioria dos pesquisados nas regiões metropolitanas que têm curso superior e entre os que vivem em famílias com renda familiar mensal maior que 10 salários mínimos. O recorde de popularidade é divulgado na mesma semana em que o Produto Interno Bruto (PIB) mostrou um crescimento acima do esperado no segundo trimestre, e dados recentes têm demonstrado um arrefecimento dos preços. Mas em compensação, houve uma nova alta da taxa básica de juro. Lula também tem participado de várias campanhas nas eleições municipais, que acontecem em 5 de outubro. O Datafolha ouviu 2.981 pessoas maiores de 16 anos em 212 municípios do país. A margem de erro é de dois pontos, para mais ou menos. (Por Pedro Fonseca)