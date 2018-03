Apresentado projeto contra 'caixa preta' das reguladoras

"A versão original recebeu crítica por parte do Congresso, da sociedade e das agências, de que era muito intervencionista e suprimia o poder das agências. Passariam a atuar não como uma agência reguladora, mas como uma agência executiva vinculada ao Ministério", afirmou Picciani. De acordo com o parlamentar, as agências exercem um papel fundamental em setores que têm a ver com a vida diária das pessoas, como telefonia, energia elétrica e planos de saúde.

Para o deputado, há pouca transparência no trabalho das agências e isso provoca uma falta de confiança da sociedade, que não se sente representada por essas instituições e acaba indo direto ao Judiciário quando encontra algum problema. "O papel da agência é o de equilibrar essa relação que é um tripé - consumidor, concessionário e poder concedente, que é o Estado. Para que isso dê certo, tem que haver transparência", disse.

Segundo ele, o ponto mais grave diz respeito aos casos de desatenção com problemas que são repetidos, como no caso da telefonia. "A telefonia é um grande problema pela quantidade de reclamações judiciais contra as prestadoras de serviços. A agência deveria mediar isso para que não precise chegar esse grande volume ao judiciário. A agência (Anatel) atua pouco".

O novo texto prevê um controle maior sobre o trabalho desses órgãos. As decisões terão de ter caráter colegiado, as pautas das reuniões serão divulgadas na internet e todas as audiências das agências, feitas de forma pública. Além disso, será feito controle externo pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União e haverá autonomia no trabalho dessas instituições, mas serão criados mecanismos de controle social e transparência.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o autor da proposta, um acordo foi feito para esclarecer o papel das agências e dos ministérios. Os ministérios ficam responsáveis por traçar as diretrizes gerais e as agências por fazer a operacionalização. "Elas continuam tendo autonomia plena. O projeto preserva e até fortalece a atuação das agências", afirmou o deputado.