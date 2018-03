Apresentação de programa radical foi um erro, diz Dilma A candidata do PT à Presidência, Dilma Rousseff, afirmou hoje, em entrevista à rádio Tupi, que "foi um erro" do PT a apresentação de um programa de governo considerado mais radical, depois substituído, no registro de sua candidatura. Ela evitou dizer que assinou todas as páginas do documento, argumentando que apenas rubricou, sem ler o que estava escrito.