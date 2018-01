Apreensão de R$ 51 mi atribuídos a Geddel vira memes nas redes sociais

A apreensão nesta terça-feira, 5, pela Polícia Federal de R$ 51 milhões em espécie em um "bunker" em Salvador, na Bahia, atribuído ao ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República Geddel Vieira Lima, provocou forte reação na sociedade, chocando a população brasileira, que utilizou as redes sociais para comentar a apreensão da quantia, inclusive com piadas e memes da situação. Personalidades e artistas também reagiram com indignação.

A grande quantia, que teria vindo de um esquema de fraudes na liberação de créditos da Caixa Econômica Federal montado por Geddel, foi a maior apreensão em dinheiro vivo na história da Polícia Federal e demorou mais de 14 horas para ser contada.

A autora de novelas Gloria Perez, que está com a "Força de Querer" no ar, na Rede Globo, fez uma comparação com sua personagem Bibi, protagonizada por Juliana Paes e que retrata a vida de uma mulher que vira chefe do tráfico de drogas em um morro carioca, ao lado do marido traficante. "Já já a patrulha vai dizer e ele assistia novela: aprendeu com a Bibi", diz Gloria em sua conta pessoal no Twitter. E os comentários citando Geddel chegaram a figurar, na manhã desta quarta-feira, nos trending topics do Twitter.

Gente, os Simpsons também previram o apartamento do Geddel pic.twitter.com/2apu28kARM — Glauber Macario (@glaubermacario) 6 de setembro de 2017

A verdade é que o patrimônio do Geddel cresceu e foi morar sozinho. — walter paneque (@wpaneque) 6 de setembro de 2017

Já temos um Tio Patinhas brasileiro, Gedel!! pic.twitter.com/GHZPXPPRRR — Sandra Reyes (@SandraRCReyes) 5 de setembro de 2017