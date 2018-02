Apreensão de drogas nas fronteiras chega a 11 toneladas em junho

SÃO PAULO - O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, informou na segunda-feira, 11, que, no mês de junho, a polícia apreendeu 11 toneladas de cocaína e maconha, 283,7 mil aparelhos eletrônicos e 358 mil pacotes de cigarros na Operação Sentinela, lançada para combater o tráfico nas fronteiras do País.

De acordo com a Agência Brasil, Cardozo explicou que o volume de droga confiscada é superior ao do mesmo período do ano passado. A polícia apreendeu 527,38 quilos de cocaína, 233 vezes a mais que em junho de 2010.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já a quantidade de maconha chegou a 10,5 toneladas, 64% a mais que a quantidade apreendida em junho do ano passado.

Segundo o Ministério da Justiça, as operações de inteligência realizadas em cooperação com as Polícias do Peru e do Paraguai deram como resultado a destruição de 1,5 mil hectares de plantações de coca e maconha nesses países.

"A nova estratégia tem foco na inteligência e no trabalho integrado dos agentes de segurança pública do Brasil e dos países vizinhos", disse Cardozo em comunicado. "Melhoramos significativamente, mas há muito que fazer. A guerra não está ganha", acrescentou.