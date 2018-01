Appy rebate ponto de vista de São Paulo O Ministério da Fazenda reagiu duramente às críticas à proposta de reforma tributária feitas pelo secretário de Fazenda de São Paulo, Mauro Ricardo Costa, publicadas na edição de ontem do Estado. "Infelizmente, se politizou a discussão da reforma tributária", disse o secretário para Reformas Econômico-Fiscais, Bernard Appy. Ele acusou Mauro Ricardo de levantar críticas que jamais foram trazidas às discussões técnicas realizadas ao longo do último ano. O secretário paulista disse que o Imposto sobre Valor Agregado (IVA) federal será questionado na Justiça por usar a mesma base tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e do Imposto sobre Serviços. "Isso está na proposta desde o início", disse Appy. "Transformá-la em crítica um dia antes da votação me leva a questionar as motivações." Segundo Appy, Mauro Ricardo critica um texto sugerido por ele mesmo. É o caso do dispositivo que perdoa incentivos fiscais irregulares concedidos por Estados e municípios até 5 de julho, ainda que tenham sido condenados pelo Supremo Tribunal Federal. "Essa redação foi exatamente a que São Paulo sugeriu para o Confaz."