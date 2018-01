Appy diz que resistência ao projeto é política O secretário para Reformas Econômico-Sociais, Bernard Appy, afirmou ontem que a resistência à aprovação da proposta de emenda constitucional da reforma tributária é de caráter político. "O entrave é mais político do que federativo. A oposição tem questionado todas as questões da reforma, mesmo as já pacificadas", reclamou o secretário. E protestou: "Acho que não é uma questão técnica sair criticando de forma generalizada. Para mim, isso é usar uma metralhadora giratória, batendo em todos os pontos de forma indiscriminada", completou o secretário. A manifestação ocorre em meio à declaração de guerra feita pelo governador José Serra à reforma, por meio do secretário da Fazenda, Mauro Ricardo Costa. Appy reuniu-se ontem com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, e governadores das Regiões Norte e Nordeste. Ele relatou que todos declararam apoio à reforma. "Acho que essa posição é importante politicamente neste momento." Appy disse que não considera o Estado de São Paulo um entrave à votação da proposta. Ele contou que, na reunião, ficou acertado que permanecerá no texto da emenda a alíquota de 2% para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) a ser cobrado na origem, como está na proposta original, e não a de 4% reivindicada por São Paulo. Appy informou ainda que o governo está disposto também a discutir com os Estados a reivindicação de alteração do indexador de correção do Fundo de Equalização, destinado a compensar eventuais perdas de arrecadação dos governos por causa da reforma.