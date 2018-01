Apostadores do Rio acertam Mega-Sena e Quina Um apostador do Rio de Janeiro acertou o principal prêmio do concurso 785 da Mega-Sena e receberá R$ 9.770.979,43. Pela Quina, 126 pessoas irão receber R$ 6.940,06. Já a Quadra pagará R$ 130,87 aos 6.657 bilhetes premiados. As dezenas sorteadas foram: 05-08-17-35-37-48. Pelo concurso 1632 da Quina, outro apostador do Rio de Janeiro acertou o principal prêmio e receberá R$ 651.472,36. Já a Quadra pagará R$ 2.144,14 aos 166 bilhetes premiados. O Terno teve 7.127 ganhadores que receberão R$ 66,34. As dezenas sorteadas foram: 21-25-38-42-60. No concurso 641 da Lotomania não houve ganhadores na faixa dos 20 acertos e o prêmio acumulou em R$ 2.931.654,38. Também não houve vencedores na faixa do zero. Já na faixa dos 19 acertos, oito pessoas receberão R$ 39.105,55. Com 18 acertos, o prêmio é de R$ 1.533,55 aos 204 apostadores. Na faixa dos 17 acertos, 1.907 pessoas receberão R$ 81,71 e com 16 acertos, o prêmio é de R$ 14,82 aos 10.521 ganhadores. As dezenas sorteadas foram: 09-13-16-21-31-36-38-39-42-43-51-58-67-73-88-89-93-95-96-99.