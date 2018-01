Aposentada agredida volta ao Congresso para acompanhar votação

Brasília - A aposentada Ruth Gomes de Sá, de 79 anos, agredida na noite de terça-feira, 2, durante a sessão do Congresso que votava o projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e flexibiliza a meta de superávit primário, retornou ao Congresso nesta quarta-feira, 3. A votação deve ser retomada nesta manhã.

Enrolada em uma bandeira do Brasil, ela trouxe na bolsa a queixa que prestou na noite de ontem contra a Polícia do Senado. Ela diz que um agente lhe deu uma gravata e uns tapas no rosto. A mulher gritou, se livrou e arranhou o policial. Depois, outro segurança lhe deu uma rasteira.

"Não vou desistir nunca", disse, após posar para uma foto com o ladrilheiro Vicente Pereira, 33, que se ajoelhou diante da aposentada. "O Brasil não pode ser conduzido desta forma", afirmou Pereira.

O grupo de manifestantes diante da entrada do Congresso já chega a cerca de 50 pessoas, que carregam cartazes contra o PT e contra o PL 36, que muda as regras para o cálculo do superávit primário.