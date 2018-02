Após xingar vereadora, Heloísa é processada em Maceió

O bate-boca entre as duas vereadora começou depois que Heloísa apresentou um projeto que estendia, por mais três meses, o mandato dos conselheiros tutelares em alguns bairros de Maceió. Heloísa Helena, que é presidente da Comissão da Criança e do Adolescente, justificou a proposta alegando que uma liminar da Justiça havia suspendido a eleição e as crianças, em situação de risco social, não poderiam ficar sem assistência por causa do fim do mandato dos conselheiros. A proposta da ex-senadora era estender os prazos de permanência dos conselheiros até que a questão judicial fosse resolvida.

Tereza Nelma não concordou com a proposta, defendeu a não renovação dos mandatos dos conselheiros, mas foi voto vencido. Durante a discussão, Heloísa também teria acusado Nelma de apresentar um projeto copiado de outro Estado, ao argumentar a prorrogação do mandato dos conselheiros tutelares. "É mentira", disse Nelma. Após os xingamentos, Heloísa ironizou: "Vereador pode roubar os cofres públicos, mas não pode chamar o outro de porco ou de porca?".