Após votação do mínimo, aliados querem nomeações Superada a pauta do salário mínimo, os líderes da base aliada acreditam que, a partir da próxima semana, pendências sobre as nomeações para o segundo escalão da administração federal começarão a ser resolvidas. O PMDB busca cargos no setor elétrico e em bancos públicos. Os nomes do ex-ministro Geddel Vieira Lima e do ex-governador José Maranhão estão na mesa para cargos na Caixa Econômica Federal. Orlando Pessuti, ex-governador do Paraná, pode ser encaixado na vice-presidência de governo do Banco do Brasil. O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), trabalha para ter na liderança da Eletronorte o aliado José Antônio Muniz Lopes, ex-presidente da Eletrobras.