Após votação do impeachment, deputados tiram semana de folga e viajam para Miami e Buenos Aires

BRASÍLIA - Após a Câmara aprovar o impeachment da presidente Dilma Rousseff no domingo, 17, deputados aproveitaram o feriadão de Tiradentes na próxima quinta-feira, 21, e tiraram a semana de folga. Alguns parlamentares viajaram para o exterior logo na segunda-feira, 18, um dia após a votação.

O Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, falou com pelo menos dois deputados que votaram a favor do impeachment e viajaram para fora do País. Um deles é filiado ao PR e viajou já na manhã dessa segunda para Buenos Aires, na Argentina. O outro é do PP e viajou para Miami, nos Estados Unidos, onde a família já estava desde o último fim de semana.

Diferente de outras semanas, quando a terça-feira é um dos dias mais cheios, os corredores, Salão Verde e plenário da Câmara estão vazios desde a segunda-feira. Por volta das 15 horas desta terça, o sistema registrava a presença de apenas 60 parlamentares na Casa, ou seja, menos de 12% dos 513 deputados federais.

As votações na Câmara só devem ser retomadas na próxima terça-feira, 26. Até lá, o plenário terá apenas sessões de debates. A expectativa é de que a Casa comece na próxima semana o processo de instalação das comissões permanentes, que estão sem funcionar desde dezembro do ano passado.