Após visita, Dilma diz que Lula está muito bem

A presidente Dilma Rousseff acaba de deixar o apartamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após visita de uma hora e meia. Acompanhada do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, Dilma deixou o prédio pela garagem, em um carro com os vidros abertos, e disse à imprensa que Lula passa bem, após a primeira sessão de quimioterapia. "Ele está muito bem", resumiu a presidente.

Na sexta-feira, 11, a presidente participará da cerimônia de posse do cardiologista Roberto Kalil Filho como professor titular do Departamento de Cardiologia da Faculdade de Medicina da USP. A presidente passa a noite desta quinta-feira em um hotel da Capital, na zona Sul, onde terá agenda privada, de acordo com informações de sua assessoria de imprensa.

Na porta do prédio onde mora o ex-presidente Lula, o PT de São Bernardo do Campo colocou uma faixa com a seguinte frase: "Lula, o mundo precisa de você. Força companheiro."