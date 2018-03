Após visita a Sarney, Temer desconversa sobre CPMI O vice-presidente da República, Michel Temer, visitou nesta quarta-feira o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), internado desde sábado (14) no Hospital Sírio-libanês, em São Paulo. No hospital, Temer também teve uma conversa de 40 minutos com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que faz sessões diárias de fonoaudiologia na unidade. Na saída, Temer evitou comentar a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar o envolvimento do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, com políticos. Temer alegou que o Congresso "é soberano sobre a matéria".