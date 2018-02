Após viagem, Lula quer aumentar investimentos na Antártica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 18, no programa de rádio semanal, Café com o Presidente, que irá destinar mais recursos para melhorar o potencial de pesquisa na Estação Comandante Ferraz, na Antártica. O presidente considera a idéia de adquirir um navio laboratório "para facilitar a vida dos pesquisadores brasileiros". Veja Também: Acompanhado da primeira-dama, Lula inicia visita à Antártida Filho de Lula vai à Antártida por 'interesse científico', diz Planalto Lula oferece recursos para pesquisa científica antártica Após viagem de um dia à Antártica, Lula disse voltar ao Brasil convencido de que o País precisa ajudar mais a Base, investir mais recursos, levar mais pesquisadores e explorar melhor. Segundo o presidente, o Brasil, ao contrário do Chile, não tem como opção estratégica ter o território Antártico como um território brasileiro. "O Brasil quer apenas explorar e pesquisar o continente", disse Lula. Na opinião do presidente, as pessoas não têm a dimensão da grandeza do continente Antártico. "Tenho consciência que o mundo precisa de muito mais informações sobre a Antártica do que tem hoje", afirmou Lula.