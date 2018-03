Após três dias internado, Alckmin deixa Incor-SP O ex-governador e candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, Geraldo Alckmin, deixou na manhã de hoje hoje o Instituto do Coração (Incor), em São Paulo, onde estava internado há três dias, desde a noite do último sábado, por conta de uma intoxicação alimentar. Alckmin saiu às 11h12 acompanhado da esposa, Lu Alckmin, e seguiu para casa. De acordo com a assessoria de imprensa do candidato, ainda hoje ele retoma sua agenda de campanha, como por exemplo, a gravação dos seus programas de televisão. Ele havia recebido alta hospitalar ontem, mas passou a noite internado.