Após três dias, grevistas desocupam Fórum João Mendes

Cerca de 30 servidores que ainda estavam acampados no saguão do Fórum João Mendes, na região central de São Paulo, desocuparam o local por volta das 12 horas desta sexta-feira, 11, segundo informações do Tribunal de Justiça.

Os grevistas invadiram o Fórum na noite da quarta-feira, 9, e reivindicam uma reposição salarial de 20,16%. De acordo com o TJ, o expediente desta sexta-feira do Fórum continua suspenso, retornando apenas na próxima segunda-feira, 14.

Cerca de 400 pessoas, acompanhadas de um carro de som, permaneciam em frente ao fórum, por volta das 13h30, segundo informações da Polícia Militar.