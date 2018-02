Após tratamento, vice-presidente deixa hospital em São Paulo

O vice-presidente José Alencar deixou o Hospital Sírio-Libanês no início de tarde, após nova internação para dar continuidade ao tratamento de tumor abdominal a que vem se submetendo desde o início deste mês. O vice-presidente deu entrada no Sírio-Libanês ontem, às 9h05 e esteve sob os cuidados da equipe coordenada pelos médicos Dr. Paulo Hoff e Roberto Kalil. Em janeiro o vice-presidente ficou internado três dias no mesmo hospital para tratamento quimioterápico. Alencar já passou por seis cirurgias por causa da doença. var keywords = "";