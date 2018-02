Após ter mandato suspenso, Leréia diz que vai recorrer

Mais cedo, por 13 votos a 3, os parlamentares do Conselho de Ética votaram pela suspensão temporária do mandato do tucano, acusado de participar no esquema do contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O relator do caso, deputado Sérgio Brito (PSD-BA), considerou "censurável" a amizade de Leréia com Cachoeira, "notoriamente conhecido no Estado de Goiás pelo envolvimento com o jogo ilegal". Ele acrescentou que várias ligações telefônicas do tucano com o contraventor revelaram uma "evidente relação de intimidade que pôs em dúvida a lisura dos atos do parlamentar e a seriedade do próprio Parlamento". A punição decidida pelo Conselho é bem mais branda daquela proposta pelo antigo relator, Ronaldo Benedet (PMDB-SC), que havia pedido a cassação do mandato. Seu parecer, no entanto, foi derrotado em 21 de agosto.

O resultado da votação no Conselho de Ética precisará ainda ser referendado pelo Plenário da Câmara dos Deputados. Como o caso é inédito, as consequências práticas que a suspensão vai acarretar são incertas. Ainda não se sabe, por exemplo, se o tucano também deixará de receber o salário e a cota parlamentar às quais tem direito como parlamentar.