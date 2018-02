Após sofrer AVC, prefeito de Itapetininga tem alta

De acordo com o boletim médico, divulgado às 12h20, Di Fiori "permanece estável, sem complicações e segue em atendimento ambulatorial". O prefeito foi tratado pelas equipes das Dras. Denise Duarte Iezzi e Simone Waksman Torezan.

Di Fiori foi internado primeiramente no Hospital Regional de Itapetininga após uma crise de pressão alta. Exames mais complexos constataram o AVC e ele foi transferido para a capital paulista. Ele chegou a ficar alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sírio-Libanês, mas por conta melhora progressiva do quadro já havia deixado a UTI no último dia 7.

Enquanto o prefeito está afastado do cargo para cuidar da saúde, a administração da cidade está a cargo do vice-prefeito Hiram Ayres Monteiro Junior (DEM).