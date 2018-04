Após sofrer AVC, José Janene segue na UTI de hospital O ex-deputado federal José Janene (PP-PR) foi internado na madrugada de ontem no Hospital Evangélico de Londrina, no Paraná, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de acordo com boletim do hospital, e seu quadro é estável. Janene está consciente, mas inspira cuidados médicos, segundo o texto. Não há previsão de alta. Ex-líder do PP, Janene é um dos réus do suposto esquema de compra de votos de parlamentares, episódio conhecido como mensalão.