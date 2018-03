Após serem barrados, petistas desistem de visita de Serra no Rodoanel

Cerca de 30 militantes do PT de São Bernardo do Campo que, desde o início desta manhã, estavam na entrada do evento que o governador de São Paulo e pré-candidato do PSDB a Presidência da República, José Serra, fará no trecho sul do Rodoanel, no ABC paulista, desistiram de participar e foram embora por volta das 11h30, após terem a entrada impedida pela Polícia Militar.

O coronel Navarro, comandante de CPA-M6 da região do grande ABC, que comanda a segurança do evento, afirmou que os militantes não entrariam no local da cerimônia. "A ideia é que não haja entrevero", afirmou o coronel. "Eles não vão entrar", ressaltou, antes da desistência dos petistas. De acordo com ele, por ordem da Casa Militar só entra no evento quem tiver convite. O coronel afirmou que o papel impresso apresentado pelo presidente do PT de São Bernardo, Wanderley Salatiel, não tem validade. Os manifestantes portavam bandeiras vermelhas do partido de oposição a Serra.

Mais cedo, os petistas afirmaram que haviam sido convidados para o ato do governo do Estado. "Essa é uma obra muito importante para São Bernardo e tem R$ 1,2 bilhão do governo federal. Queremos participar da visita. Não estamos aqui para protestar. Não somos professores", disse Salatiel, referindo-se a série de manifestações promovidas pelos professores em greve no Estado.

Cerca de cem homens da Polícia Militar, entre eles 50 da Tropa de Choque, fizeram um bloqueio impedindo a entrada do grupo. Com a obra ainda em execução, Serra faz nesta terça-feira, 30, por volta do meio dia uma vistoria ao Rodoanel. A inauguração da obra ainda não tem data definida, segundo a secretaria dos Transportes.