Após saia justa, diretora da ANP defende Petrobrás

Rio - A diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível (ANP), Magda Chambriard, saiu em defesa da Petrobrás, após uma saia justa na cerimônia de premiação a iniciativas de inovação tecnológica na indústria nacional de óleo e gás. O homenageado da noite, professor Luiz Pinguelli Rosa, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), afirmou em discurso que a situação da estatal é "extremamente desagradável" e que "pessoas que cometeram delitos" deveriam se afastar da empresa.

Em resposta, a diretora da agência reguladora afirmou que não se deve fazer "nenhum prejulgamento". "Por parte da ANP, e em resposta ao professor Pinguelli, quero dizer que as pessoas passam e as instituições ficam. É com instituições fortes que construímos um País forte", afirmou a diretora. Pinguelli é o diretor da Coppe, centro de pesquisa na área de energia da UFRJ. Ele foi homenageado pela idealização do polo tecnológico da universidade, que abriga o centro de pesquisas da Petrobras. A construção do centro é uma das obras investigadas pela Polícia Federal na Operação Lava Jato.

Ao discursar, o professor afirmou que "não poderia deixar de comentar" a situação da estatal. "Pessoas que cometeram delitos devem se afastar da instituição, da nossa indústria e da academia. É fundamental que se afastem. Certamente há outros que estão lá", disse. Pinguelli ainda continuou as críticas aos escândalos de corrupção na estatal.