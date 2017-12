Após reuniões com Bush, Lula visitará Chávez na Venezuela Depois das reuniões que realizará neste mês com o presidente dos EUA, George W. Bush, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, viajará em abril para Caracas, onde deve se encontrar com o dirigente da Venezuela, Hugo Chávez, disse na sexta-feira à Reuters uma fonte do governo brasileiro. A confirmação da ida de Lula ao território venezuelano aparece no momento em que Bush visita o Brasil no início de um giro por países latino-americanos, incluindo o Uruguai, a Colômbia, a Guatemala e o México. Na viagem, o líder norte-americano tenta melhorar as abaladas relações dos EUA com a região e brecar a influência de Chávez. Bush e Lula, que assinarão em São Paulo acordos de cooperação na área de combustíveis renováveis, devem realizar um novo encontro no dia 31 de março, nos EUA, em Camp David. O Brasil é considerado um país que pode servir de contrapeso a Chávez, um aliado do líder cubano Fidel Castro que busca ampliar sua "revolução bolivariana" em toda região. Lula, convidado por Chávez, permanecerá em Caracas nos próximos dias 16 e 17 de abril para participar de um encontro de dirigentes sul-americanos. Nesse encontro, serão debatidas questões referentes ao setor energético. O presidente brasileiro mantém boas relações tanto com Bush quanto com Chávez. E empresas do Brasil aproveitam-se das boas relações com o líder da Venezuela para ampliar seus negócios neste país, um importante produtor de petróleo.