Após reunião ministerial, Lula embarca para a Bahia Após presidir reunião ministerial, nesta terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarca para Salvador, às 18 horas. Na capital baiana, ele oferece jantar, no Museu de Arte Moderna na Bahia, aos chefes de Estado e de governo que participam da II Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora (CIAD), no Casarão do Museu, no Solar do Unhão, um antigo terminal de embarque de açúcar. Amanhã de manhã, Lula abrirá oficialmente o encontro de intelectuais, que terá como tema central "A diáspora e o Renascimento Africano" e deverá estender-se até sexta-feira. A 2ª CIAD é promovida em parceria com a União Africana. Dela participam intelectuais, representantes da sociedade civil e de organismos internacionais, além de chefes de Estado e de governo. O objetivo é discutir as contribuições do continente africano e da diáspora (a dispersão pelo mundo) dos africanos para o desenvolvimento e a transformação social, a democracia e a cooperação. A 1ª CIAD foi realizada em Dacar, no Senegal, em outubro de 2004. Ministério Já a reunião ministerial de logo mais, no Salão Oval do Palácio do Planalto, será a primeira do ano que o presidente coordena com a participação dos nove novos ministros que tomaram posse este ano e deverá servir para Lula dar orientações sobre a conduta de sua equipe durante a campanha eleitoral. O ministro da Justiça, Márcio Thomaz Bastos, deverá fazer uma exposição inicial sobre normas relativas ao comportamento de servidores e autoridades durante o período eleitoral. Numa segunda parte da reunião, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, deverá apresentar dados sobre a economia, e a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, deve detalhar as ações do governo. O presidente deverá fazer um discurso no encerramento do encontro.