Após reunião com PMDB, Meirelles se diz focado no BC A poucos dias do prazo final para uma eventual desincompatibilização do cargo, o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, voltou a afirmar no fim da manhã desta quinta-feira que está "totalmente focado no BC". A afirmação foi feita na saída de Meirelles da reunião do PMDB que definiu as diretrizes iniciais para o desenho do plano de governo que será proposto pelo partido para as eleições presidenciais de outubro.