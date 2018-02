Após reunião com coodenadora do PAC, Dilma recebe Mantega na Granja do Torto

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, chegou no início da tarde desta segunda-feira, 22, à Granja do Torto, para se reunir com a presidente eleita, Dilma Rousseff. Um pouco antes, Dilma já tinha se reunido com o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa, e com a coordenadora do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Miriam Belchior, que deixaram o local sem falar com a imprensa. No Ministério, Barbosa informou que levou a Dilma informações sobre os avanços dos programas PAC e Minha Casa Minha Vida.

A presidente eleita provalvemente não irá ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o governo de transição, como havia agendado para essa tarde. Dilma deve permanecer na Granja do Torto com o ministro Guido Mantega.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O ministro deixou o local sem falar com a imprensa.

Atualizado às 15h50