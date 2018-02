Após reunião com Barreto, Tuma Jr. diz que fica no cargo Depois de uma longa reunião que terminou nesta madrugada com o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, o secretário nacional da Justiça, Romeu Tuma Júnior, disse que continua trabalhando. "Vamos trabalhar, tem muito ladrão para a gente prender", afirmou. Segundo a assessoria do secretário, ele continua no cargo.