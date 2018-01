Após renunciar ao mandato, deputado Pedro Henry se entrega à PF

O deputado federal Pedro Henry (PP-MT), condenado por envolvimento no mensalão, se entregou no início da tarde desta sexta-feira, 13, à Superintendência da PF no Distrito Federal. Momentos antes, ele renunciou ao seu mandato na Câmara.

Pedro Henry foi condenado a 7 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele vai cumprir pena em regime semiaberto. O parlamentar deve passar por exame de corpo delito e, em seguida, será encaminhado para o Complexo Penitenciário da Papuda, mesmo destino de outros presos, como o ex-ministro José Dirceu e o ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares.

Na carta de renúncia dirigida ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), Pedro Henry reafirmou sua inocência. O texto precisa ser lido em plenário para a renúncia ser oficializada, o que deve ocorrer na segunda-feira, 16.

"Apesar de abreviar em um ano este mandato, meu sentimento é de dever cumprido para com os mato-grossenses", afirmou no texto. O parlamentar argumentou ainda que foi condenado apesar da ausência de provas e que foi negado a ele o direito de duplo grau de jurisdição para garantir a defesa.

Ao renunciar, Pedro Henry deixa de ser submetido a um processo de cassação na Casa e repete o gesto de dois ex-colegas, José Genoino (PT-SP) e Valdemar Costa Neto (PR-SP), também condenados pelo mensalão. O parlamentar estava em seu quinto mandato consecutivo na Câmara.