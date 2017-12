Após reeleição, Lula e Marisa descansam em Salvador Em seu primeiro dia de descanso no litoral baiano após se reeleger e derrotar o "carlismo", o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Marisa Letícia aproveitaram o sol na manhã desta quinta-feira para tomar banho na praia de Inema, área privativa da Marinha, a 40 quilômetros do centro de Salvador. Ao chegar quarta-feira à cidade, Lula disse ao aliado e governador eleito da Bahia, Jacques Wagner (PT), que precisava "sumir" até domingo. A preferência de Lula pela Bahia como local de descanso pós-eleição não foi digerida pelo grupo do senador Antonio Carlos Magalhães (PFL), derrotado por Wagner na disputa estadual. O jornal Correio da Bahia, da família de ACM, publicou reportagem ironizando a permanência de Lula em Salvador durante o que chamou de "feriadão da preguiça" e do "ócio". A reportagem destacou que o avião presidencial chegou sem atraso à Base Aérea de Salvador na noite de quarta, enquanto "centenas de passageiros" esperaram "horas" para embarcar no aeroporto da cidade por causa da crise dos controladores de vôo. As 19 viagens de Lula a Salvador nos três primeiros anos de governo à Bahia e os programas de transferência de renda no interior fizeram a diferença na eleição de outubro. Além de acabar com 16 anos de domínio de ACM, Lula conseguiu vencer o adversário Geraldo Alckmin (PSDB) em 415 dos 417 municípios do Estado no segundo turno. Foi na Bahia, precisamente em Juazeiro, que Lula deu a largada do segundo turno, com uma carreata e um comício ao lado de Wagner. Por volta de 10 horas desta quinta, quando começou a cair chuva, Lula, Marisa e um grupo de parentes e amigos chegaram à praia de Inema, se abrigando debaixo de um sombreiro na areia. Assim que o tempo se abriu, o presidente e sua esposa entraram no mar. Lula ainda fez alongamento na areia, brincou de futebol com Marisa e jogou vôlei com uma criança da comitiva dele. Construída pela Marinha Americana durante a 2ª Guerra, a Base Naval de Aratu virou refúgio de reeleitos. Em outubro 1998, o então presidente Fernando Henrique Cardoso também escolheu a área para descansar após derrotar Lula em primeiro turno nas eleições presidenciais daquele ano. O local conta com dois conjuntos habitacionais, quadras esportivas e um cinema com 520 lugares. Lula já usou o lugar para descansar em janeiro deste ano. Esgoto A base está localizada numa área poluída da Baía de Todos os Santos. O esgoto das favelas e os resíduos industriais da região são despejados no mar sem tratamento. Um muro separa a praia da base da comunidade de São Thomé de Paripe, um lugar tomado por ambulantes, carros com volume de som elevado e barracas de bebidas e comidas. A sujeira predomina nas areias da praia de Paripe. Já dentro da base marinheiros passam o dia limpando as areias da praia. Toda a movimentação de Lula na base foi acompanhada por fotógrafos e cinegrafistas, que fizeram registros de imagens dele de um píer, a dois quilômetros dali. O píer é usado pelos passageiros das barcas que fazem o transporte até as ilhas de Itaparica, dos Frades e da Maré. Fora a presença da imprensa, o feriado de finados foi normal em Paripe.