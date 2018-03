Após recesso, CPI do Senado vai investigar espionagem Uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as denúncias de espionagem dos Estados Unidos a dados de brasileiros será instalada no Senado após o recesso parlamentar. Logo de início, um dos focos da comissão deve ser o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Segundo reportagem do jornal O Globo, a empresa Booz-Allen, na qual trabalhava o delator das espionagens praticadas pelos Estados Unidos, Edward Snowden, prestava consultoria ao Brasil no período.