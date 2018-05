Após protestos, sessão sobre golpe na Câmara termina

Bolsonaro teria direito a um pronunciamento na tribuna por também ter proposto o evento. Ao se posicionar para discursar, a plateia se virou de costas em protesto contra o parlamentar, que já havia estendido uma faixa na galeria com os dizeres: "Parabéns, militares - 31 de Março de 1964. Graças a vocês, o Brasil não é Cuba". A manifestação de Bolsonaro causou tumulto na sessão, que chegou a ficar suspensa por alguns minutos.

Enquanto observava o protesto da plateia, Bolsonaro reclamou que estava sendo discriminado, mas seguiu com as provocações. "Mais importante que eu só o que os militares fizeram pela democracia", afirmou. O presidente da sessão, deputado Amir Lando (PMDB-RO), chegou a apelar para que os presentes, que não queriam ouvir o discurso de Bolsonaro, deixassem o plenário e retornassem depois. O peemedebista criticou a postura da plateia por "desrespeitar" a mesa e a instituição. Sem conseguir convencer a plateia, Lando foi instruído pela Secretaria Geral da Mesa Diretora a encerrar a sessão, o que deixou outros seis deputados inscritos sem se pronunciar na tribuna.

O evento foi marcado por tumulto durante toda a manhã. Antes do início da sessão, deputados reclamaram do acesso restrito e o evento acabou atrasando. Alguns participantes levaram cartazes em protesto contra e a favor da ditadura. Os defensores dos desaparecidos políticos levaram um cartaz com os dizeres: "A voz que louva a ditadura calou a voz da cidadania".