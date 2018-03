Após protesto, índios do Xingu são recebidos no Planalto O líder txcurramãe Raoni e mais nove índios são recebidos na tarde de hoje no Palácio do Planalto por Rogério Sottili, secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, para entregar uma carta pedindo o fim das obras da usina de Belo Monte, no Rio Xingu (PA). Os índios afirmam que a construção da hidrelétrica é uma ameaça para as aldeias do Xingu. Eles também reclamam que não foram ouvidos pelo governo na fase do projeto.