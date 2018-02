Após protesto, Câmara de Sorocaba-SP revoga reajuste

A revogação foi decidida depois de manifestações de protesto dos moradores. Em reunião, os vereadores chegaram à conclusão de que não valia a pena sofrer desgaste para aprovar uma medida que só beneficiaria os futuros colegas. Com a medida, os vereadores voltam a ter o mesmo reajuste anual dado aos servidores municipais. Na sessão, foi rejeitada proposta do vereador Caldini Crespo (DEM) que pretendia abolir completamente a remuneração dos vereadores a partir de 2013. "Não existe lei que determine a obrigatoriedade do salário", disse ele.

O outro projeto aprovado na sessão anterior, que elevou de cinco para seis o número de assessores parlamentares de livre escolha de cada vereador, não chegou a ser discutido. Moradores presentes na Câmara protestaram, pois queriam que a criação dos cargos também fosse revogada.