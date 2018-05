Após protesto, Assembleia cobra prejuízo de estudantes A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vai emitir uma notificação administrativa para que o Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Grêmio Estudantil do Colégio Júlio de Castilhos paguem os prejuízos que os manifestantes causaram durante um protesto contra o relator da CPI da Corrupção, Coffy Rodrigues (PSDB).