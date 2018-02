Após prisão de 'Zeu', polícia faz busca por outros criminosos no Alemão

Traficante condenado pela morte no jornalista Tim Lopes se entregou.

Depois de ocupar o Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, as forças de segurança seguem neste domingo no processo de buscas que levou à apreensão de armas pesadas e drogas, além da prisão de um traficante ligado à morte do jornalista Tim Lopes, da Rede Globo, em 2002.

Eliseu Felício de Sousa, o "Zeu", foi condenado a mais de 23 anos de prisão pela morte de Lopes. "Zeu", no entanto, cumpriu apenas cinco anos de pena. Ele estava foragido desde 2007, quando foi beneficiado pelo regime semi-aberto e não retornou à prisão.

Tim Lopes foi assassinado depois de ser descoberto por traficantes chefiados por Elias Pereira da Silva, o "Elias Maluco", quando fazia uma reportagem sobre a venda de drogas a céu aberto no Complexo do Alemão.

Além de "Zeu", a polícia prendeu pelo menos outros sete traficantes. Um deles trazia tatuagens em ambos os braços com as inscrições "maconha" e "Fernandinho Bera Mar" (sic).

A operação apreendeu uma grande quantidade de armas, munição e drogas e encontrou a mansão do traficante "Pezão", tido como chefe de tráfico do Alemão. O imóvel de três andares tem piscina, hidromassagem, ar condicionado em todos os cômodos e até uma discoteca.

Desde o início da operação, mais de 10 toneladas de maconha já foram apreendidas no Alemão.

Bandeira hasteada

Nesta tarde, a polícia hasteou uma bandeira no alto de uma das estações do teleférico que está sendo construído no Alemão, como gesto simbólico para marcar a reconquista do território pelo Estado.

"Vencemos. Trouxemos liberdade para o povo do Alemão. Agora é trabalho de busca, procura, prisões e apreensões", afirmou Duarte a jornalistas.

Duarte afirmou ainda que as forças policiais e militares não tiveram muitos problemas no início da invasão, que começou às 7h59m deste domingo.

"Não tivemos dificuldade. Tivemos cobertura dos helicópteros e os blindados fizeram o seu papel", disse o comandante da PM.

No total, participam da invasão 800 soldados da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército, 300 agentes da Polícia Federal (PF) e 1,3 mil homens das polícias Militar e Civil mobilizados na operação no Rio de Janeiro.

Blindados do Exército e da Marinha e veículos do Batalhão de Operações Especiais da PM (Bope) foram utilizados na operação e estão dentro do complexo. A Polícia Militar estima que entre 500 e 600 traficantes estariam no Complexo do Alemão.

"Passo fundamental"

Em nota, o governador Sérgio Cabral afirmou que "a reconquista do território do Complexo do Alemão pelo Estado é um passo fundamental e decisivo na política de segurança pública que traçamos para o Rio de Janeiro".

O governador disse, entretanto, que o trabalho para garantir o direito de ir e vir dos cidadãos de bem apenas começou. "Ele é de médio e longo prazos e tem como principal objetivo recuperar 30 anos de abandono das comunidades carentes."