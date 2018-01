Após posse, Dilma descansará mais quatro dias em Aratu

BRASÍLIA - Passadas as negociações sobre a composição do novo ministério e a cerimônia de posse no dia 1º de janeiro, a presidente Dilma Rousseff seguirá no dia seguinte para a Base Naval de Aratu. Segundo fontes, a presidente ficará mais quatro dias descansando no litoral baiano e deve retornar a Brasília na próxima segunda-feira (5).

Dilma chegou de Aratu na última segunda-feira (29), onde esteve por quatro dias com a família. Durante a semana, a presidente se dedicou às conversas sobre as indicações do primeiro escalão de seu segundo governo.

Desde o fim da campanha eleitoral, a presidente vem tirando períodos curtos de férias na Base Naval. Logo após o segundo turno, Dilma passou quatro dias descansando na mesma praia