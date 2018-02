Após 'Playboy', Mônica Veloso vai desfilar no carnaval 2008

Após posar nua para a Playboy, a jornalista Mônica Veloso, pivô do escândalo envolvendo o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), vai desfilar pela escola de samba Portela no carnaval 2008, segundo informou a sua assessoria ao estadao.com.br. "A Monica aceitou o convite da Portela e vai provar a fantasia, conversar sobre sua função no desfile nesta sexta-feira." Veja também: Cronologia do caso Entenda os processos contra Renan Com Mônica, revista vende o dobro na banca do Congresso Mônica Veloso evita falar de Renan no lançamento da Playboy Sobre o livro que contará "os bastidores de Brasília", nas palavras de Mônica, a assessoria disse que o lançamento está previsto para o dia 26 de novembro. "A Monica quer lançar o livro em São Paulo, na segunda quinzena de novembro, sim, e depois seguirá para Brasília e provavelmente, Minas Gerais". A jornalista tem uma filha de três anos com o senador Renan, que foi acusado de pagar sua pensão com dinheiro de um lobista da construtora Mendes Junior. No dia 12 de setembro, ele foi absolvido, em plenário, da acusação, mas ainda é alvo de cinco processos no Conselho de Ética. Texto atualizado às 16h40