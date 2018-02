Após Playboy, Mônica Veloso diz que lançará livro em novembro

Após o ensaio para a revista Playboy, que chega às bancas nos próximos dias, a jornalista Mônica Veloso - pivô do escândalo que quase derrubou o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse nesta terça-feira, 2, que lançará um livro no final de novembro sobre as relações entre a imprensa e os políticos em Brasília. Veja também: Galeria de fotos de Mônica Veloso "Vou comentar experiências que vivi e vi", afirmou. Mônica , que é capa da revista este mês, falou sobre o ensaio em entrevista coletiva nesta tarde. Ela contou ainda que se tornou "personagem involuntária" da crise, disse jamais ter sido autora de denúncias contra o senador e ressaltou não se arrepender de nada do que fez nos últimos meses. Mônica rejeitou a comparação com a personagem Bebel, que no final da novela Paraíso Tropical presta depoimento em uma CPI fictícia, após ter se relacionado com um senador. "Minha história é completamente diferente. Não vi nenhuma identificação."