Após pesquisa, Alckmin diz-se agradecido e confiante O candidato do PSDB ao Governo de São Paulo, Geraldo Alckmin, agradeceu a "enorme manifestação de confiança da população do Estado", demonstrada através da pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, na qual ele aparece com possibilidade de vencer as eleições no primeiro turno, com 50% das intenções de voto, enquanto o segundo colocado, o petista Aloizio Mercante, obteve 14%. Alckmin afirma, entretanto, que enxerga o resultado com "humildade" e que a pesquisa o incentiva a trabalhar mais. "A campanha só está começando e o que vale mesmo é o dia da eleição, mas ela é estimulante, fico muito feliz e vamos trabalhar mais ainda", disse, citando sua agenda. Na sexta-feira, o candidato percorreu cinco cidades do interior paulista e neste sábado, depois de já ter visitado Peruíbe e Praia Grande, seguiria de Santos a Americana, para discutir seu programa de governo.