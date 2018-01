Após passar mal, Sarney recebe licença até dia 10

Sarney, de 79 anos, antecipou para o início desta semana os exames de rotina que costuma fazer anualmente após ser diagnosticado com um quadro de gastroenterite - inflamação simultânea do estômago e do intestino. O senador iniciou os exames na segunda-feira e chegou a passar a noite no Sírio Libanês, sendo liberado na terça-feira. Desde então, Sarney está em Brasília, mas, ao longo da semana, desmarcou todos os compromissos oficiais. Hoje, ele embarca para São Luís, no Maranhão, onde ficará em repouso.

Sarney passou mal na quinta-feira da semana passada quando recebia em audiência o presidente da Conferência Consultiva Política do povo Chinês, Jia Qinglin. O presidente do Senado saiu do encontro direto para o posto médico da Casa, sendo levado, em seguida, para o Centro Médico, onde foi medicado e passou quatro horas em observação.