Após passar mal, governador do Rio vai cumprir agenda O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), vai cumprir sua agenda de hoje normalmente depois de precisar ser levado às pressas para o hospital, na noite de ontem, com tontura e dor de cabeça, segundo informações da administração estadual. Cabral deixou o hospital logo depois e foi para a sua casa.