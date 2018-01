Após ordem judicial MST desocupa fazenda da Cutrale Um dia depois da invasão, os 300 integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) que ocupavam a Fazenda Santo Henrique, da Cutrale, em Borebi, deixaram a área no final da tarde desta quinta-feira. O movimento decidiu acatar uma liminar de reintegração de posse dada no dia anterior pelo juiz da 2ª Vara Cível de Lençóis Paulista, Mário Ramos dos Santos, em favor da Cutrale. Uma tropa da Polícia Militar de Bauru acompanhou a saída dos sem-terra. Segundo a PM, a desocupação ocorreu sem incidentes. A Polícia Civil realiza uma perícia no local para verificar possíveis danos.