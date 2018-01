Após ordem de prisão, Costa Neto renuncia ao mandato O líder em exercício do PR, Luciano Castro (RR), leu na tarde desta quinta-feira, 05, no plenário quase vazio da Câmara.dos Deputados a carta de renúncia do deputado Valdemar da Costa Neto (PR-SP), um dos condenados no processo do Mensalão. O Supremo Tribunal Federal (STF) expediu nesta quinta-feira mandado de prisão de Valdemar e outros três condenados (Bispo Rodrigues, Pedro Corrêa e Vinícius Samarane) no processo. Esta não é a primeira vez que ele renuncia ao mandato, a primeira foi em 2005, quando ele era líder e presidente do PL.