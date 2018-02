Após morte de Campos, presidente da CPI cancela sessão

Vital disse que Campos, que foi seu colega na Câmara dos Deputados, é um dos "maiores valores políticos que a gente tinha". "É uma tragédia. Apesar das nossas divergências políticas, Campos é um dos maiores valores políticos da nossa geração", afirmou.

Hoje pela manhã, a CPI da Petrobras do Senado, também presidida por Vital, foi cancelada, só que por falta de quórum. Ela iria votar requerimentos. Em nota divulgada em março, a presidente Dilma Rousseff afirmou que não aprovaria a compra de metade da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA), caso tivesse tido acesso a todas as informações do resumo executivo da operação preparado por Cerveró.

Mercado

A morte do candidato Eduardo Campos repercutiu rapidamente no exterior, especialmente nos mercados financeiros. Minutos após a confirmação da tragédia, a emissora de televisão especializada em economia CNBC interrompeu a programação logo depois das 13h no horário de Brasília para informar a morte de Campos e mostrou em gráficos a reação dos mercados. "Houve imediatamente uma forte onda vendedora após a notícia", disse a âncora do canal.

O economista-chefe da corretora londrina City Index, Ashraf Laidi, reproduziu a notícia via Twitter e destacou a reação do Ibovespa que passou a registrar firme queda desde as primeiras informações de que o avião acidentado poderia ser da campanha do PSB. O chefe-global de negociação da Capital Asset Management em Londres, Steve Collins, também demonstrou surpresa com a notícia e destacou pela rede social o fato de a candidata a vice-presidente Marina Silva não estar na mesma aeronave.