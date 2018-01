Após mensalão, Aécio quer aliança com outros partidos

A declaração de Aécio foi dada ao responder se o episódio envolvendo o DEM, principal parceiro da aliança, poderia reforçar a pressão para que ele aceitasse ser vice de Serra numa chapa puro-sangue. "Não vejo essa relação direta, sinceramente não vejo", disse o governador, que reafirmou a disposição de se lançar candidato ao Senado até o fim do ano ou início de janeiro caso não haja um definição sobre o presidenciável do PSDB.

Apesar de discordar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva - que disse que as imagens não falam por si - e classificar como "chocantes" e "muito fortes" as cenas em que governador José Roberto Arruda e políticos aliados supostamente recebem recursos oriundos de corrupção, Aécio não deixou de elogiar a gestão do colega.

"O governador Arruda, do ponto de vista da gestão, faz um governo que é reconhecido pela população de Brasília como um governo extremamente eficiente", afirmou o governador, destacando que se surpreendeu "violentamente" com as imagens. "Não nego que o governador Arruda buscou fazer uma gestão do ponto de vista administrativo importante. Obviamente isso tudo fica de alguma forma contaminado por essas ações".

Aécio admitiu que o caso trará desgaste para a oposição em 2010. "Não há porque desconhecer isso, alguns desgastes existem. Nós vamos ter de contabilizá-los no momento eleitoral", disse.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para ele, o governador do Distrito Federal necessita de explicações convincentes para não ser expulso do partido. "As cenas são chocantes e as acusações me parecem extremamente graves", salientou. "Cabe aos Democratas tomar a decisão final, mas pelo que eu tenho lido e ouvido, está disposto a tomar a decisão final se as explicações não forem convincentes".