Após maratona eleitoral, Dilma descansa na Bahia

No aeroporto, três carros da Casa Civil do governo da Bahia aguardavam a presidente eleita, confirmaram fontes da administração estadual. Os veículos foram colocados à disposição de Dilma, pelo governador Jaques Wagner (PT), para os dias de folga. Do aeroporto, os automóveis - que, segundo fontes no aeroporto, transportavam Dilma, a filha, Paula, e neto, Gabriel - seguiram sentido norte, onde fica Itacaré, entre outras belas praias da região.

Segundo integrantes do PT na Bahia, Dilma está em Itacaré, mas seu paradeiro na cidade é incerto. Acredita-se que ela esteja hospedada no Txai Resort, um hotel de praia de luxo localizado a 17 quilômetros do centro da cidade. Jornalistas, fotógrafos e eleitores cercam o restrito estabelecimento, de apenas 14 apartamentos e 26 bangalôs, na esperança de ver a presidente eleita. Até o momento, em vão. Na estrada para Itacaré, dezenas de carros com adesivos do PT seguiam hoje para a cidade.

Por causa do acesso restrito, o hotel é procurado por políticos e personalidades preocupadas em se afastar do assédio da imprensa e de fãs. Logo após o primeiro turno, por exemplo, a senadora eleita por São Paulo Marta Suplicy (PT) descansou por alguns dias no local. O presidente francês Nicolas Sarkozy e a primeira-dama, Carla Bruni, também estiveram no hotel para descansar, em dezembro de 2008.