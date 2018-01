Após Mais Médicos, Padilha pode sair para ‘briga’ em SP, diz Lula

O PT aproveitou o desgaste dos tucanos em São Paulo com a denúncia de corrupção na licitação do Metrô para dar largada à candidatura do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao governo do Estado. Em encontro do partido promovido em Bauru, na noite desta sexta-feira, 9, Padilha foi recebido com faixas de "governador", assumiu o discurso de candidato e foi lançado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Nós nunca tivemos tanta oportunidade de ganhar São Paulo como nós temos ano que vem (...) Eu terei muito orgulho e poderei morrer feliz se no dia seguinte (das eleições) eu puder anunciar a reeleição da presidente Dilma e, pela primeira vez, de um governo de são Paulo", disse Lula,

Ao discursar, Padilha falou dos investimentos que o governo federal tem feito na área da saúde no Estado e focou o programa Mais Médicos. O secretário-geral da Presidência, ministro Gilberto Carvalho, convocou a militância petista a ajudar Padilha na batalha pela aprovação do programa, que convoca médicos do exterior para a rede pública.

A presidente resistia ao lançamento de Padilha agora num momento delicado com a queda de popularidade e a crise na base aliada. Lula disse que era preciso entender "as razões de Padilha e da presidente Dilma" para não assumir oficialmente a candidatura, e citou o Mais Médicos: "Ele apresentou uma medida provisória que está dentro do Congresso. Não pode sair de fininho e deixar a coisa sem ser aprovada dentro do Congresso. Ele vai ter que ficar até aprovar, e aí sair para fazer a briga que ele quiser".