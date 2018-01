Após isquemia cerebral leve, estado de saúde de Genoino é estável

SÃO PAULO - O deputado federal José Genoino (PT-SP) — internado na Unidade Coronária do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia de dissecção de aorta realizada no dia 24 de julho — apresentou "isquemia cerebral leve, prontamente revertida, e sem déficits" nesta segunda-feira, 5. No entanto, encontra-se estável.

A informação só foi divulgada em boletim médico publicado pelo hospital nesta terça-feira, 6.

Genoino foi hospitalizado no dia 24 de julho, em Ubatuba, no litoral norte de SP, depois de sentir dores no peito. Já no Hospital Sírio Libanês ele foi submetido a uma cirurgia que durou seis horas. O deputado está sendo atendido pelo Profs.Drs. Roberto Kalil Filho, Fábio Jatene e Eduardo Mutarelli.

Genoino é ex-presidente do PT e foi condenado a 6 anos e 11 meses de prisão no ano passado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por corrupção ativa e passiva e formação de quadrilha durante o julgamento do mensalão. No início deste ano, ele assumiu o sétimo mandato na Câmara.